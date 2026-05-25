Нетаняху: Израел ще засили офанзивата си в Ливан срещу „Хизбула“

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че Израел ще засили офанзивата си в Ливан срещу проиранската групировка „Хизбула“, в момент когато САЩ и Иран се опитват да финализират условията на споразумение за прекратяване на военните действия в Близкия изток, предадоха световните агенции.

„Ние не спираме, напротив, поисках да засилим ударите срещу тях“, каза той във видео, разпространено в неговия канал в Телеграм. „Ще засилим ударите, ще увеличим тяхната интензивност и ще смажем „Хизбула“, каза Нетаняху, съобщи БТА.

Същевременно държавният секретар на САЩ Марко Рубио остро разкритикува лидера на „Хизбула“ за това, че заяви, че ливанският народ има право да се надигне срещу правителството на Ливан, предаде ДПА.

Лидерът на „Хизбула“ Наим Касем вчера обвини правителството, че не защитава страната в конфликта с Израел. „Хората имат право да излязат по улиците и да свалят правителството“, каза Касем в телевизионна реч. „Ако това правителство не е способно да установи суверенитет, то трябва да си тръгне“, добави той.

Рубио заяви, че думите на Касем показват, че „Хизбула“ се опитва да въвлече Ливан „обратно в хаос и разрушение“. „Няма да позволим заплахите за насилие на „Хизбула“ да надделеят“, каза Рубио в изявление.

Касем определи ливанското правителство като „американо-израелски проект, насочен срещу институциите на страната“. Той отхвърли подновените призиви за разоръжаване на „Хизбула“. „Ще запазим оръжията си, докато ливанската държава не е в състояние да изпълни своя дълг да защитава и опазва Ливан, неговия народ и ресурсите му“, каза той, според телевизия „Ал Манар“ на „Хизбула“.