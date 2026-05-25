Един човек е загинал, а няколко души са ранени при сблъсък на камион с влак в Полша

Един човек е загинал, а няколко души са били ранени при сблъсък на камион с влак в Полша, съобщиха ПАП и ДПА.

Инцидентът е станал на неохраняем железопътен прелез в Гарбатка, на около 50 километра северно от Познан, в Западна Полша.

„Камионът не е спрял пред прелеза и се е врязал в страничната част на приближаващия влак“, написа министърът на инфраструктурата Дариуш Климчак в Екс, предаде БТА.

Говорител на местната пожарна служба съобщи, че вследствие на удара камионът се е запалил. Шофьорът на камиона е загинал.

Няколко вагона на влака са дерайлирали, а 18 пътници са получили леки наранявания.

Железопътната линия от Познан до Пила първоначално е била затворена.