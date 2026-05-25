Ракетна атака в Одеса, силни взривове отекват в града, съобщиха местните канали в Телеграм

Ракетна атака е предприета срещу Одеса, силни взривове отекват в града, съобщиха в местните канали в приложението Телеграм.

Украинският черноморски град е атакуван от акваторията на Черно море. Тревогата бе обявена в 22.05 часа, а 22.08 часа отекна силен взрив. Местните власти призовават жителите незабавно да се укрият в бомбоубежищата, пише БТА.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район