Учени: Външното ядро на Земята под Тихия океан е променило посоката си на движение

Външното ядро на Земята под Тихия океан е променило посоката си на движение през 2010 г., съобщи сайтът phys.org, като цитира учени от Европейската космическа агенция (EКА). Специалистите правят заключението на базата на сателитни снимки.

Течният метал във външното ядро на Земята невинаги се държи така, както се очаква и променя посоката си необяснимо. Спътници на ЕКА обаче събраха и предоставиха данни, което помогна на учените да получат по-добра представа за случващото се в центъра на нашата планета.

Течното ядро, което е на дълбочина около 2200 км под краката ни, генерира геомагнитното поле на Земята, докато се движи, отбелязва phys.org. Чрез измерване на малки промени в магнитното поле учените отдавна са стигнали до заключението, че ядрото се движи предимно на запад, пише БТА.

През 2010 г. обаче неочаквано променя посоката си дълбоко под Тихия океан и започва да се движи с голяма сила на изток. Причините за това все още остават загадка. Сателити, сред които Swarm и CryoSat на ЕКА, обаче предоставят данни, които са разгледани.

Проучване, публикувано в изданието Journal of Studies of Earth's Deep Interior, анализира както наземни наблюдения, така и сателитни данни от периода 1997–2025 г. Изследването установи, че през 2010 г. обширна област, богата на течен метал под екваториалната част на Тихия океан, е преминала от слабо движение на запад към ускорено на изток.

Досега се смяташе, че външното ядро се движи сравнително стабилно – установената рязка промяна подсказва, че това невинаги е така. Проучването дава представа за турбулентните процеси, които генерират магнитното поле на Земята, и е индикатор за възможни връзки между динамиката на външното ядро и трансформациите, настъпващи по-дълбоко в планетата.

Явлението, наблюдавано под Тихия океан, повдига нови въпроси относно поведението на дълбоките слоеве на Земята. „Учените сега искат да разберат дали тази промяна представлява краткотрайно колебание, част от повтаряща се осцилация или е ново стабилно равновесие за циркулацията в ядрото. Непрекъснатото наблюдение ще бъде от съществено значение, за да се определи това през следващите години“, казва Фредерик Дал Мадсен от Единбургския университета и водещ автор на изследването.

Той обясни, че моделът, използван в изследването, сочи, че източното течение в Тихия океан е отслабнало от 2020 г. насам. Предстоят още наблюдения на тези явления, казват учените.

Въпреки че процесите протичат дълбоко под повърхността на Земята и не представляват опасност за хората или климата, те са от основно значение за разбирането на това как функционира нашата планета, допълват специалистите.