По повод 24 май в Белград бе представен документален филм на Бойко Василев и Албена Колчакова

По повод 24 май, Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, в сръбската столица Белград бе представен документален филм на водещия на предаването по БНТ "Панорама" Бойко Василев и продуцента на сутрешния блок на БНТ "Денят започва" Албена Колчакова.

Филмът "Следите по лентата", чиято прожекция се състоя тази вечер в българската резиденция в Белград, е провокиран от съвместната дейност на българската, сръбската и черногорската филмотеки по реставрацията на лентата на култовия български игрален филм "Крадецът на праскови" (1964 г., режисьор Въло Радев), пише БТА.

Преди прожекцията ученици от българското неделно училище "Любен Каравелов" в Белград изпяха песента "Върви, народе възродени", известна като химн на българската просвета.

"Вече 175 години отбелязваме 24 май - традиция, която не е прекъсвала никога, дори по време на войни. Този празник, много обичан от всички, е аполитичен, той е свързан с духа. Затова много сме горди, че днес заедно с нас е Бойко Василев и неговата съпруга Албена Колчакова, които ще представят идеята за просветата и просвещението чрез своя филм за филма "Крадецът на праскови" по повестта на Емилиян Станев. Филм за една магическа любов между сръбски военнопленник и съпруга на български офицер", каза българският посланик в Сърбия Ангел Ангелов преди началото на прожекцията.

"За мен е чест, че съм тук точно тези дни около 24 май. Винаги съм казвал, че ако България трябва да има някакъв национален девиз, то този девиз трябва да е "Върви към мощната просвета" ( из "Химн на българската просвета"), каза Бойко Василев.

"Крадецът на праскови" не е просто една прекрасна любовна история, той също разказва за сложните отношения между българи и сърби", каза още Бойко Василев и добави, че във филма няма лесни отговори, а има зададени въпроси и дълбоко вникване в това какви са отношенията между двата съседни народа.

По думите на Василев лентата поставя въпроса за мира и войната през призмата на любовта, и отправя посланието, че войните съществуват, но в крайна сметка любовта е вечна.

На прожекцията присъстваха много българи, които живеят в Сърбия, както и студенти, изучаващи български език в Белградския университет.