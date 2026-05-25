Ще има BMW "G-класа"

Кипър официално обяви новоизбраните на парламентарните избори в неделя 56 депутати

Кипър официално обяви новоизбраните на парламентарните избори в неделя 56 депутати

Кипър официално обяви 56-те нови депутати в парламента, избрани на вота на 24 май, съобщава кипърската агенция КНА. Очаква се първото заседание на Камарата на представителите да се състои на 4 юни.

На специална церемония в общинския театър в Никозия, на която присъстваха партийни лидери, високопоставени политически фигури, роднини и поддръжници новоизбраните депутати бяха обявени, бележейки началото на новия парламентарен мандат на фона на сериозни политически смени, появата на нови политически движения и променена електорална ситуация, предаде БТА.

Шест партии успяха да си осигурят места в новата Камера на представителите - Демократически сбор (ДИСИ), Прогресивна партия на трудовия народ (АКЕЛ), Национален народен фронт (ЕЛАМ), Демократическата партия (ДИКО), АЛМА - Граждани за Кипър и партията "Пряка демокрация". Най-сериозен е ръстът в подкрепата за Национален народен фронт (ЕЛАМ), който е удвоил електоралния си дял с 4 процента. От Прогресивната партия на трудовия народ (АКЕЛ) си запазват същия брой депутатски места, но увеличават подкрепата си с 1,4 на сто. Демократическият сбор (ДИСИ) отново е победител на изборите и ще има същия брой депутати, въпреки че бележи лек спад в подкрепата за него от 0,8 на сто. Демократическата партия (ДИКО) регистрира спад от 1,3 на сто и губи едно депутатско място.

Партиите АЛМА - Граждани за Кипър и "Пряка демокрация" също влизат в Камарата на представителите, осигурявайки си съответно 5,8 и 5,4 на сто подкрепа.

В същото време Движението на социалдемократите (ЕДЕК), либералният Демократически фронт (ДИПА) и Движение на еколозите – Сдружение на гражданите не си осигуриха нужната подкрепа и останаха извън парламента.

Броят на въздържалите се от гласуване граждани достигна 33,09 на сто. От 569 182 регистрирани гласоподаватели, 380 851 са упражнили правото си на вот.  

