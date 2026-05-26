САЩ бомбардираха Иран по средата на преговорите за мир

Нови бомбардировки над цели в южен Иран са осъществили тази нощ американските военни. Целите са били установки за изстрелване на ракети и лодки, опитващи се да минират морето, обяви централното командване на САЩ.

Ударите са самозащита, твърдят американците.

Ударите идват в момент, в който и двете страни твърдят, че се постига напредък в преговорите за мирно споразумение, въпреки че предстояща сделка все още не е неизбежна, по думите на иранския външен министър Есмаил Бакаи.

Целите на новите американски удари са били разположени около пристанището Бандар Абас в южната част на Иран. Веднага след бомбардировките американският държавен секретар Марко Рубио обяви, че постигането на мирно споразумение все още било възможно.