Първите дами на Китай и Сърбия посетиха Пекинската танцова академия

Снимка: Китайска медийна група

Вчера следобед съпругата на председателя Си Дзинпин, Пън Лиюен, и съпругата на сръбския президент Александър Вучич, Тамара Вучич, която придружава съпруга си на държавното посещение в Китай, посетиха Пекинската танцова академия.

Там първите дами на двете страни посетиха Музея на танца, където се запознаха с историята на развитието на това изящно изкуство в Китай. В учебната зона двете дами с голям интерес наблюдаваха уроците по китайски танц и балет, след което заедно се насладиха на представленията на студентите и разговаряха с тях в приятелска и сърдечна атмосфера.

Пън Лиюен заяви, че танцовото изкуство може да преодолее границите, да предава култура и идеи и да играе уникална роля в културния обмен и взаимното опознаване, съобщи КМГ. Тамара Вучич благодари на Пън Лиюен за грижовната организация и изрази желание да насърчава активно обмена между двете държави в областта на културата и изкуството, с което да допринесе за задълбочаване на приятелството между Сърбия и Китай.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

