САЩ поставят Коридор 8 сред стратегическите си приоритети на Балканите

Съединените щати определят развитието на Коридор 8 – транспортната и енергийна връзка между Адриатическо и Черно море – като един от ключовите стратегически проекти в новата си политика към Западните Балкани.

Това се посочва в доклад на Държавния департамент до Конгреса за американската политика в региона.

В документа се твърди, че САЩ променят подхода си към Западните Балкани, като поставят акцент върху стабилността, икономическите интереси и стратегическото партньорство, вместо върху дългогодишните политики по „изграждане на държави".

Вашингтон определя Западните Балкани като важен геополитически и икономически район, където нестабилността може да бъде използвана от Русия и Китай за подкопаване на западното влияние и интересите на САЩ.

Според документа американската администрация възприема региона като зона с нарастващо значение за сигурността, енергетиката и международната търговия. В доклада се подчертава, че досегашните американски инвестиции в Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия са създали основа за „по-зрели и взаимноизгодни отношения". Новата стратегия цели местните правителства да поемат по-голяма отговорност за решаването на собствените си проблеми, докато САЩ ще подкрепят инициативи, които съвпадат с американските интереси.

Стабилността остава основен приоритет

Вашингтон определя поддържането на стабилността като основен стълб на политиката си към региона. От началото на годината американски представители са провели интензивни контакти с лидерите на всички шест държави от Западните Балкани, а през 2026 г. са планирани нови стратегически диалози със Северна Македония и Сърбия.

В доклада се подчертава, че нерешените спорове и етническите разделения продължават да бъдат заплаха за сигурността. САЩ потвърждават ангажимента си към Дейтънското мирно споразумение и териториалната цялост на Босна и Херцеговина. Според документа американската дипломация е изиграла ключова роля за преодоляването на най-сериозната политическа криза в страната от войната насам. Вашингтон заявява, че ще продължи да насърчава местните политически лидери да избягват действия, които могат да доведат до нова дестабилизация.

Съединените щати също така настояват за напредък в диалога между Сърбия и Косово с цел постигане на устойчиво споразумение между двете страни. В сферата на сигурността Вашингтон планира да разшири военното сътрудничество със страните от региона чрез съвместни учения, обучение и участие в рамките на НАТО. В документа се отбелязва, че интеграцията на Албания, Черна гора и Северна Македония в НАТО е засилила Алианса, а страните от региона са насърчавани да модернизират въоръжените си сили и да увеличат разходите си за отбрана.

Американските въоръжени сили ще продължат участието си в мисията КФОР в Косово, определяна като ключов фактор за сигурността и свободата на движение в страната. Вашингтон подкрепя и трансформацията на Косовските сили за сигурност в професионална отбранителна структура.

Икономическо и енергийно партньорство

Вторият основен стълб на американската стратегия е икономическото и търговско сътрудничество. Според Държавния департамент Западните Балкани представляват пазар с около 18 милиона души, разположен на важни транспортни коридори и разполагащ със значителни природни ресурси, развиващ се технологичен сектор и квалифицирана работна ръка.

Администрацията на САЩ заявява, че ще насърчава реформи за подобряване на бизнес средата, намаляване на бюрократичните пречки и гарантиране на прозрачни обществени поръчки, които да позволят по-широко участие на американски компании. В документа се посочва, че американски институции като Държавния департамент, Министерството на търговията, Международната финансова корпорация за развитие и Експортно-импортната банка ще работят съвместно за реализацията на конкретни проекти в региона.

Особено внимание се отделя на инфраструктурата. Докладът отбелязва, че транспортните, дигиталните и енергийните мрежи в региона изостават от европейските стандарти, което затруднява икономическата интеграция и увеличава разходите за бизнеса. САЩ възнамеряват да подкрепят развитието на стратегически транспортни коридори, включително Адриатическо-Йонийския коридор и Коридор 8 между Адриатическо и Черно море.

Енергийната зависимост от Русия е определена като една от най-сериозните стратегически уязвимости на региона. Вашингтон насърчава диверсификация на енергийните доставки чрез американски втечнен природен газ, ядрени технологии, включително малки модулни реактори, както и възобновяеми енергийни източници. Сред приоритетните проекти са газовата връзка между Хърватия и Босна и Херцеговина, интерконекторът между Сърбия и Северна Македония и модернизацията на електроенергийната инфраструктура в региона.

Ограничаване на руското и китайското влияние

В отделна част на доклада се разглеждат рисковете от „злонамерена външна намеса", най-вече от страна на Русия и Китай. Според Вашингтон Москва използва етническите напрежения, енергийната зависимост и подкрепата за дестабилизиращи политически актьори, за да отслабва доверието към западните институции. Китай, от своя страна, разширява влиянието си чрез кредити, инфраструктурни проекти, икономически натиск и политически връзки с местните елити.

Документът предупреждава, че китайски компании често печелят обществени поръчки с ниски оферти, които впоследствие водят до забавяния и оскъпяване на проектите. Според администрацията устойчивата икономика и прозрачните институции са най-ефективният начин за ограничаване на подобно влияние.

Борба с организираната престъпност

САЩ разглеждат организираната престъпност на Балканите като пряка заплаха за националната си сигурност. В доклада се посочва, че престъпни мрежи от региона поддържат връзки с международни наркокартели и участват в трафик на наркотици, пране на пари и нелегална миграция към Съединените щати.

Вашингтон заявява, че ще продължи да инвестира в програми за борба с транснационалната престъпност, киберпрестъпленията и финансовите измами, както и в обучение и подкрепа за местните правоохранителни органи и съдебни институции, съобщава БГНЕС.