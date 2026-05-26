Турция не признава българските безсрочни лични карти

Турция на практика не приема българските безсрочни лични карти, което създава затруднения за български граждани, които по различни причини – туристическо пътуване, пазаруване или посещение на приятели – желаят да влязат в страната.

От това се оплакаха потърпевши. Още по-големия проблем е, че никой не предупреждава българските граждани, че пътуването до Турция с безсрочна лична карта принципно е позволено, но само ако е издадена преди по-малко от 10 години от датата на влизане в страната, съобщава "Сега".

Ако безсрочният документ е по-стар от 10 години, турските гранични власти няма да го признаят и задължително трябва да се пътува с валиден задграничен паспорт. Предупреждение за изискването не може да бъде открито дори и в сайта на българското външно министерство, включително и в секцията "Пътувате за ... Турция".

За да се избегнат евентуални проблеми и връщане на границата, туроператори препоръчват използването на валиден международен паспорт, ако личната карта е от старите безсрочни образци или изтича скоро. Това обаче се разбира или в последния момент или на самата граница, което създава сериозни неудобства на българските граждани.

Безсрочни лични карти бяха издавани години наред на всички български граждани над 58 г. Това означава, че от турските правила най-много засегнати са всички над 68 г.

Според данните на НСИ българите над 58 години са близо 2 млн. души. Те са изправени и пред нови, български предизвикателства. Защото след законови промени и заради еврорегламенти на практика у нас вече не се издават безсрочни лични карти и това лесно може да бъде видяно в Тарифата за таксите, събирани за личните документи. Но има милиони хора, които вече имат такива издадени през годините и много от тях не знаят, че има крайна дата, до която ще им важи валидността на безсрочните им карти.

Така личните карти, които са издадени до 16 юни 2024 г., включително, могат да бъдат ползвани от гражданите до изтичане на срока на валидност, но не по- късно от 2 август 2031 г. От тази дата издадените лични карти от стария образец, в т.ч. и безсрочните лични карти на лица над 58-годишна възраст спират да са валидни.

Заради европейските регламенти и на лицата, навършили 58-годишна възраст, вече се издават само лични карта със срок на валидност 10 години. Така тарифата за таксите за лични документи се предвижда, че може да има лична карта със само 10 години валидност за лицата от 18 до 70 години.

Има изключение за хората над 70-годишна възраст. На тях ще може да им бъде издадена лична карта по избор - или със срок на валидност 10 години или със срок на валидност 30 години. За издаване на лична карта на лица, навършили 70 години, се запазва преференцията за безплатно издаване и при трите вида обикновена, бърза и експресна услуга.