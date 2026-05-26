ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Засякоха шофьор с изрисувана табела в Баня край Ка...

Времето София 19° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22917224 www.24chasa.bg

Втори испанец от круизния кораб е дал положителна проба за хантавирус

1552
снимка: РОЙТЕРС

Още един от испанските граждани, пътувал на круизния кораб "Хондиус" е дал положителна проба за хантавирус.

Става дума за един от изолираните във военна болница в Мадрид. Здравните власти съобщават, че заразеният с вируса пътник няма симптоми, но PCR тестът му е бил положителен.

Заради това той е преместен в отделението за изолация с високо ниво на лечебното заведение, където ще остане под медицинско наблюдение, при най-строги мерки за безопасност.

От Министерството на здравеопазването подчертават, че заради досегашната карантина на пътниците, положителният тест не представлява риск за населението като цяло, нито променя предприетите до момента епидемиологични мерки, съобщава БНР.

Това означава, че останалите пътници от кораба, ако резултатите от PCR тестовете им продължат да бъдат отрицателни, ще завършат болничната си карантина на 7 юни. След това ще трябва да прекарат още 21 дни, изолирани в домовете си преди да могат да излизат и да се върнат към обичайните си ангажименти.

снимка: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Обучението на куче водач започва, преди да прогледне (Видео)