ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Преместиха тренировъчната база на Иран от САЩ в Ме...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22917586 www.24chasa.bg

6,9 по Рихтер люшнаха Чили (Видео)

1612
В социалните мрежи се появиха видеа с люшкащи се рафтове в магазините и падащи продукти. СНИМКА: Стопкадър Екс/@tet_planeta

Земетресение с магнитуд 6,9 бе регистрирано в Чили на около 30 километра източно от град Калама в северната част на страната.

Трусът е бил на дълбочина 101 километра в пустинята Атакама. Няма данни за пострадали или нанесени щети.

"Заплахата от цунами за бреговете на Чили е изключена", заяви Фелипе Пласа от националната служба за превенция и управление на бедствия във видео. Телевизионни кадри показаха как продукти падат от рафтовете в супермаркет по време на труса.

Според местни медии земетресението е било усетено в регионите Арика, Тарапака, Антофагаста и Атакама, съобщи Американският геоложки институт, цитиран от Франс прес и БТА.

Чили, където се срещат три тектонични плочи, е сред най-сеизмично активните държави в света и често не обръща особено внимание на трусове под магнитуд 7. През 1960 г. страната бе разтърсена от най-силното регистрирано земетресение в историята, с магнитуд 9,5, което опустоши Валдивия и причини смъртта на 9 500 души. През 2010 г. трус с магнитуд 8,8 предизвика цунами, довело до над 520 жертви.

В социалните мрежи се появиха видеа с люшкащи се рафтове в магазините и падащи продукти. СНИМКА: Стопкадър Екс/@tet_planeta

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Обучението на куче водач започва, преди да прогледне (Видео)