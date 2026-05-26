6,9 по Рихтер люшнаха Чили (Видео)

Земетресение с магнитуд 6,9 бе регистрирано в Чили на около 30 километра източно от град Калама в северната част на страната.

Трусът е бил на дълбочина 101 километра в пустинята Атакама. Няма данни за пострадали или нанесени щети.

"Заплахата от цунами за бреговете на Чили е изключена", заяви Фелипе Пласа от националната служба за превенция и управление на бедствия във видео. Телевизионни кадри показаха как продукти падат от рафтовете в супермаркет по време на труса.

Според местни медии земетресението е било усетено в регионите Арика, Тарапака, Антофагаста и Атакама, съобщи Американският геоложки институт, цитиран от Франс прес и БТА.