Почина саксофонистът Сони Ролинс

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският саксофонист Сони Ролинс, определян като „последния колос" на джаза, почина на 95-годишна възраст, предадоха осведомителните агенции, като цитираха съобщение в профила на музиканта в социалната мрежа „Екс".

Той е сред големите музиканти от златната ера на джаза, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

„С дълбока тъга и огромна любов съобщаваме за кончината на Сони Ролинс“, се посочва в публикацията. В нея се отбеляза, че „колосът на саксофона" е починал на 25 май в дома си в Удсток, Ню Йорк. Не се съобщават причините за смъртта на музиканта, отбелязва АФП.

Сони Ролинс е наричан „колос" заради заглавието на шедьовъра си от 1956 г. - албума Saxophone Colossus, с който придобива известност.

В последните години Сони Ролинс беше лесно разпознаваем с бялата си брада и гъстата бяла коса. Той е смятан за един от най-великите саксофонисти в света, наред с Чарли Паркър, Колман Хоукинс и Джон Колтрейн, отбелязва АФП.

За разлика от много артисти от периода на следвоенния джаз, които си отидоха от този свят преждевременно, Сони Ролинс имаше дълга и плодотворна кариера. Той продължи да работи и след навършване на 80-годишна възраст, въпреки респираторните проблеми, които ограничаваха изпълненията му, отбелязва АФП.