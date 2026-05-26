Airbnb бум в Гърция, нощувките поскъпват с 55%, Миконос удря 758 евро на вечер

Гърция влиза в летния сезон с рекордно търсене на краткосрочни наеми, но и с най-сериозното сезонно поскъпване на Airbnb в Европа. Данни на AirDNA показват, че цените на нощувките през лятото са средно с 54,9% по-високи спрямо останалата част от годината.

Въпреки по-високите цени, интересът към гръцките курорти продължава да расте. За периода юни–септември вече са планирани около 3,9 милиона нощувки с 9,3% повече в сравнение с миналото лято. Най-голям ръст се отчита през юли (+13,5%), следван от август (+11,4%) и септември (+12,4%), което показва постепенно удължаване на туристическия сезон.

Според анализа Гърция се представя по-добре от редица конкурентни пазари. Португалия отчита ръст от 5,7%, докато Хърватия бележи спад от 6,4% след силния си растеж в периода след пандемията.

Средната цена за нощувка в Гърция през лятото достига 174 евро срещу 113 евро извън сезона. За сравнение, сезонното поскъпване в Хърватия е 37,6%, а в Португалия е 36,5%.

Най-скъпата дестинация остава остров Миконос, където средната цена за нощувка достига 758 евро през активния сезон с 65,6% повече спрямо останалата част от годината.

Поскъпването вече се усеща и от българските туристи, за които Гърция традиционно е сред най-предпочитаните летни дестинации. Туристическият бранш отчита засилен интерес към по-ранни резервации, по-кратки почивки и по-достъпни курорти в Северна Гърция.

Все повече българи избират райони като Халкидики, Кавала, Тасос, Аспровалта и Паралия Катерини, където цените все още остават по-ниски в сравнение с популярните острови като Миконос и Санторини.

Според експерти, въпреки сериозното поскъпване, Гърция ще остане сред водещите избори за лятна почивка и през тази година заради близостта до България, добрата инфраструктура и възможността за пътуване с автомобил.

Според туристически агенции, една стандартна лятна почивка за семейство с две деца в Северна Гърция вече струва между 1800 и 2500 евро за 5-7 дни, в зависимост от периода, типа настаняване и разходите за храна и плаж. Само нощувките в разгара на сезона често надхвърлят 100-150 евро на вечер за апартамент близо до морето.

При по-луксозните островни дестинации бюджетът може лесно да премине 5000-6000 евро за седмица, особено ако се включат самолетни билети, наем на автомобил и по-високи разходи за ресторанти и плажни услуги.

Допълнително влияние върху бюджета оказват и цените на горивата, пътните такси, чадърите и шезлонгите, които на някои плажове достигат между 20 и 50 евро на комплект.

Въпреки това Гърция остава сред най-предпочитаните дестинации за българите заради близостта, чистите плажове, добрата кухня и възможността за пътуване с автомобил, което често излиза по-изгодно от организирана почивка в друга европейска държава.