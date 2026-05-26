Северна Корея изстреля неидентифициран тип снаряд край западното си крайбрежие днес, съобщиха въоръжените сили на Южна Корея, цитирани от Асошиейтед прес и БТА.

Съвместното командване на силите на Южна Корея не предостави повече подробности за случая.

Северна Корея изстреля няколко ракети с малък обсег на 19 април като демонстрация за използването на бойни глави на касетъчни боеприпаси.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун се съсредоточи върху разширяването на ядрения и ракетния си арсенал, след като дипломатическите усилия със САЩ за съкращаването на севернокорейската ядрена програма се провалиха през 2019 г.

Тръмп неколкократно е изявявал желание да възобнови преговорите с Ким Чен-ун по този въпрос, но Пхенян е пренебрегвал до този етап предложенията му и призова Вашингтон да оттегли исканията си за ядрено разоръжаване като предпоставка за започването на преговори.

Севернокорейският лидер заема все по-враждебна позиция спрямо южнокорейския си съсед, като обяви страната като постоянна и най-голяма неприятелска сила на фона на застоя на дипломатическите усилия и повишаването на напрежението около амбициозната му ядрена програма.