Шефът израелското разузнаване Давид Зини се е срещнал с бившия функционер на „Фатах" Мохамед Дахлан по време на посещението си в Обединените арабски емирства, съобщи KAN News тази сутрин.

Дахлан е в изгнание в Абу Даби от 2011 г., след като Махмуд Абас го обвини, че е убил Ясер Арафат.

„Не коментираме графика на шефа", заявиха от израелското разузнаване, цитирани от The Jerusalem Post.

По-рано този месец The Wall Street Journal съобщи, че шефът на "Мосад" Давид Барнеа е посетил ОАЕ поне два пъти - през март и април, по време на операция „Ревящ лъв", за да координира действията във връзка с войната.

KAN News също съобщи по това време, че Зини е посетил ОАЕ и че двете страни са координирали действията си по въпроси на сигурността по време на войната.

През 2024 г. The Wall Street Journal съобщи, че американски, израелски и арабски официални лица разглеждат Дахлан като кандидат за лидер на Газа след войната между Израел и "Хамас".

В момента обаче технократичният комитет, избран да управлява ивицата Газа, се ръководи от Али Шаат, бивш заместник-министър на Палестинската автономна власт, който има опит в заемането на няколко длъжности в администрацията на Западния бряг, най-вече като заместник-министър на планирането и международното сътрудничество и като подсекретар в Министерството на транспорта и комуникациите.

Той също така е бил председател на Палестинския съвет по жилищното строителство, ръководител на Палестинската пристанищна администрация и съветник в Палестинския икономически съвет за развитие и възстановяване.

Смъртта на покойният основател и лидер на Организацията за освобождение на Палестина (ООП), който почина във френска болница през 2004 година, остава загадка. Макар официално да беше съобщено, че той е починал от мозъчен кръвоизлив, истинската причина за смъртта му и болестта, от която страдаше в последните седмици от живота си, така и не бяха изяснена. Това доведе до появата на конспиративни теории, че е бил болен от рак, от СПИН или че е бил отровен.

През август френски съд даде ход на разследване причините за смъртта на Арафат, след като швейцарски институт откри високи нива на радиоактивен полоний по дрехите на бившия лидер на Фатах, предоставени от съпругата му Суха. Тя бе категорична, че съпругът й е бил отровен от израелските тайни служби и настоя тялото му да бъде ексхумирано, за да се вземат проби и да се определи дали действително е бил изложен на полоний или не.