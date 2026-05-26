Украйна свалила 111 от 122 изстреляни от Русия дрона снощи

Все още се отстраняват щетите след мащабната руска атака над Киев преди ден СНИМКА: Фейсбук Володимир Зеленський﻿

Системите за противовъздушна отбрана свалиха 111 от 122 дрона, насочени от руските нашественици срещу Украйна от вчера вечерта.

"От 18 часа вчера, 25 май, руснаците атакуваха Украйна с две балистични ракети "Искандер-М" от Ростовска област в Руската федерация и от временно окупирания Крим, както и със 122 ударни дрона тип "Шахед" (включително с реактивно задвижване), "Гербера" и "Италмас", както и дронове примамка тип "Пародия" от следните направления: Орел, Курск, Брянск, Милерово, Приморско-Ахтарск (Русия) и Хвардийске (Крим)", съобщиха Укринформ и БТА.

Въздушната атака е била отблъсната от авиацията, зенитноракетните сили, подразделения за радиоелектронна борба и безпилотни системи, както и мобилни стрелкови групи на украинските сили за отбрана, се добавя в изявлението.

По предварителни данни на ВВС към 8,30 часа местно време тази сутрин системите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали 111 дрона. Девет дрона, както и ракети са поразили 11 обекта, а свалени цели и отломки от дронове са били открити на три места.

Атаката продължава и в украинското въздушно пространство навлизат нови групи вражески дронове.

