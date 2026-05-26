Украйна свалила 111 от 122 изстреляни от Русия дрона снощи

Системите за противовъздушна отбрана свалиха 111 от 122 дрона, насочени от руските нашественици срещу Украйна от вчера вечерта.

"От 18 часа вчера, 25 май, руснаците атакуваха Украйна с две балистични ракети "Искандер-М" от Ростовска област в Руската федерация и от временно окупирания Крим, както и със 122 ударни дрона тип "Шахед" (включително с реактивно задвижване), "Гербера" и "Италмас", както и дронове примамка тип "Пародия" от следните направления: Орел, Курск, Брянск, Милерово, Приморско-Ахтарск (Русия) и Хвардийске (Крим)", съобщиха Укринформ и БТА.

Въздушната атака е била отблъсната от авиацията, зенитноракетните сили, подразделения за радиоелектронна борба и безпилотни системи, както и мобилни стрелкови групи на украинските сили за отбрана, се добавя в изявлението.

По предварителни данни на ВВС към 8,30 часа местно време тази сутрин системите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали 111 дрона. Девет дрона, както и ракети са поразили 11 обекта, а свалени цели и отломки от дронове са били открити на три места.

Атаката продължава и в украинското въздушно пространство навлизат нови групи вражески дронове.