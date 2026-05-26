12 души загинаха при израелски удар в Източен Ливан

Дванадесет души са били убити при израелски удар в селище в Източен Ливан, пишат ливанската Национална новинарска агенция (ННА) и БТА.

Ударът в долината Бекаа бе нанесен снощи, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че е наредил да бъдат засилени ударите срещу групировката "Хизбула" в Ливан. Израелските въоръжени сили не коментираха този конкретен удар, но вчера заявиха, че извършват атаки срещу инфраструктура на "Хизбула" в Източен Ливан.

Десетки тела са били извадени от развалини след интензивни удари снощи в Южен и в Източен Ливан, разказаха спасители.

Засилването на ударите се случва три дни преди очакваната среща за директни разговори между ливански и израелски военни делегации във Вашингтон. "Хизбула" атакува израелски войски в Южен Ливан и в градове в Северен Израел и обеща да продължи да се сражава докато израелските войски не прекратят ежедневните си удари и не изтеглят войниците си от Ливан. Ливанското правителство се нaдява, че директните разговори с Израел, на които "Хизбула" се противопоставя, ще доведат до прекратяване на огъня.

Повече от един милион души в Ливан са били принудени да напуснат домовете си заради войната, която започна, след като "Хизбула" изстреля ракети срещу Северен Израел на 2 март в знак на солидарност с Иран.