Две ръчни гранати бяха открити в училище в сръбския град Бор, евакуирани са 500 ученици

Гранатите са открити в начално училище "Бранко Радичевич" в източния сръбски град Бор СНИМКА: Pixabay

Две ръчни гранати бяха открити в начално училище "Бранко Радичевич" в източния сръбски град Бор, което доведе до спешна евакуация на около 500 ученици от три училища, разположени в рамките на една и съща сграда, предаде ТАНЮГ.

Временно изпълняващата длъжността директор на училището Радмила Петкович заяви пред местни медии, че служителите са забелязали подозрителен предмет в близост до учебното заведение и незабавно са уведомили компетентните служби, след което е започнала евакуация съгласно процедурите за сигурност.

"Учениците и служителите бяха безопасно евакуирани като предпазна мярка. Евакуацията премина спокойно, организирано и без паника", каза Петкович, цитирана от сръбската агенция.

По първоначална информация портиерът на училището е открил подозрителните предмети при почистване на мазето и е уведомил ръководството на учебното заведение. След пристигането на полицията и специализираните екипи е било установено, че в архивните помещения се намират две ръчни гранати.

И.д. директорката на училището заяви, че според нея взривните устройства вероятно са останали от 1999 г., когато по време на бомбардировките на НАТО в училищната сграда са били разположени части на сръбската армия. По данни на местни медии в помещенията е била открита и медицинска носилка.

Полицията съобщи, че след сигнала незабавно са изпратени специализирани екипи, а районът е обезопасен. Компетентните служби продължават разследването за изясняване на обстоятелствата, при които взривните устройства са попаднали в училището.

