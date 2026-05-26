Министърът на културата на Румъния подаде оставка след обществен скандал

Временно изпълняващият длъжността министър на културата на Румъния Андраш Деметер подаде оставка след обществен скандал, предизвикан от запис, в който политикът използва думи, възприети като засягащи националните интереси на Румъния.

В официалния си профил във Фейсбук Деметер обяви, че подава оставка и поднесе извинения, за това, че е създал "смут и разделение" в обществото.

"Извинявам се на тези, които се чувстват обидени, и на тези, които се чувстват предадени", написа той в официалния си профил във Фейсбук.

Заради скандала около записа, лидерът на Демократичния съюз на унгарците в Румъния (ДСУР) Хунор Келемен поиска оставката на временно изпълняващия длъжността министър на културата.

„Публикуван е аудиозапис, в който министърът на културата говори на неприемлив за обществения интерес език и се позовава на унгарската си идентичност по начин, който предоставя пространство за стигматизиране на нашата общност. Изявленията в този запис са неприемливи. В нашата политическа общност няма място за вулгарен и груб език или безотговорни шеги, свързани с руски интереси. Унгарската идентичност не може да се използва за оправдание на неприемливи изявления. В тази ситуация има само един правилен начин: оставката на министъра", посочи председателят на ДСУР.

Записът, разпространен от местните медии, е на разговор със служители на министерството, в който Андраш Деметер си спомня епизод от 2012 г., когато е бил разпитван от Главната прокуратура по дело, свързано с придобиването на Радио Кишинев от Радио Румъния. В записа Деметер казва "Не ми пука за националния интерес, защото съм унгарец!".

След бурната реакция заради казаното Андраш Деметер заяви, че изявленията му се отнасят до контекста на придобиването на Радио Кишинев и риска станцията да бъде купена от руснаци и настоя, че по същество той е действал в интерес на Румъния, пише БТА.

Първоначално Андраш Деметер не оспори автентичността на записа, но по-късно, в писмено изявление предположи, че той може да е бил редактиран или дори фалшифициран.

"Ще поискам отговорните институции да проверят автентичността на записа", заявява политикът във видео, публикувано на официалния му профил във Фейсбук.