Полицията задържа 16 души в Солун в нова операция срещу злоупотреби с агросубсидии

Операцията се провежда в офисите на агенцията за земеделски плащания ОПЕКЕПЕ в Солун СНИМКА: АРХИВ

Голяма полицейска операция е в ход във втория по големина гръцки град Солун във връзка с незаконно отпуснати земеделски субсидии, съобщи телевизия Скай.

Операцията се провежда в офисите на агенцията за земеделски плащания ОПЕКЕПЕ в града, а до момента са задържани 16 души.

Подобна операция беше проведена вчера и на остров Крит, където бяха задържани 20 предполагаеми членове на престъпна група, извършила измами със субсидии.

Засега няма повече подробности за операцията в Солун, но тя е в контекста на по-широко разследване от Европейската прокуратура, в рамките на което миналата година бяха повдигнати обвинения срещу десетки гръцки животновъди за измами при декларирането на пасища с цел получаване на милиони евро субсидии от ЕС, пише БТА. Скандалът доведе и до оставки на министри и призиви от страна на опозиционните партии за предсрочни парламентарни избори. По искане на Европейската прокуратура през април гръцкият парламент свали имунитета на 13 депутати от управляващата партия, за да бъдат разследвани.

