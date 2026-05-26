Върховният лидер на Иран: Персийският залив повече няма да бъдат щит за американските бази

Страните от Персийския залив повече няма да бъдат щит за американските бази на тяхна територия, а САЩ повече няма да намират сигурно прибежище в Близкия изток, предупреди върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей в канала си в приложението Телеграм, цитиран от Ройтерс.

Моджтаба Хаменей отправи това изявление на фона на дискусиите между Техеран и Вашингтон за прекратяване на войната, продължила три месеца.

Междувременно Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) заяви, че си запазва "легитимното и окончателно" право да нанася ответни удари, ако САЩ нарушат каквото и да е примирие. КГИР допълни, че подразделенията му за противовъздушна отбрана вече са свалили американски дрон Ем Кю 9 и са стреляли по друг боен дрон, навлязъл във въздушното пространство на Иран.