Румъния инициира съвместна декларация за бюджета на ЕС за 2028-2034 г. заедно с 15 държави членки, сред които и България

Румъния инициира съвместна декларация на държавите от групата „Приятели на сближаването" относно бюджета на Европейския съюз за периода 2028-2034 г., заедно с България, Чехия, Хърватия, Естония, Гърция, Италия, Литва, Латвия, Малта, Полша, Португалия, Словения, Словакия, Испания и Унгария. Това става ясно от публикация на румънския президент Никушор Дан на официалния му профил в социалната мрежа „Екс".

Документът ще бъде официално представен на днешното заседание на министрите по европейските въпроси, за да бъде взет предвид в дебатите на следващия Европейски съвет.

„Чрез този съвместен подход искаме бъдещият бюджет да продължи да финансира основни политики за европейския проект: политиката на сближаване и общата селскостопанска политика. Тези стратегически направления вече са засегнати от предложения за намаляване на финансирането, въпреки че общият предложен бюджет на Съюза се увеличава", посочва държавният глава на Румъния.

Той подчертава, че именно тези две политики са инструментите, чрез които ЕС подкрепя инвестиции, които са от пряко значение за хората: инфраструктура, селско стопанство, развитие на общностите, работни места и намаляване на различията между държавите членки.

„Призоваваме за по-големи средства за тези политики в бъдещия бюджет. За Румъния европейските фондове остават от съществено значение за модернизацията и развитието", отбелязва Никушор Дан.

Президентът изразява мнение, че Европа трябва да отговори и на новите предизвикателства, свързани със сигурността, енергетиката и икономическата конкурентоспособност, пише БТА.

„Следователно, ние подкрепяме амбициозен и балансиран европейски бюджет, който отговаря както на новите приоритети, така и на политиките, които са се доказали като успешни и са от съществено значение за сближаването и просперитета", уточнява държавният глава на Румъния.

Той допълва, че по отношение на конкурентоспособността ресурсите трябва да се основават на принципа на високи постижения, но това трябва да се приложи на практика по начин, който генерира реално подобрение на икономическата конкурентоспособност в целия Европейски съюз.

На финала Никушор Дан благодари на всички европейски лидери, които подкрепят инициативата.