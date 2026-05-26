КМГ: Пазарният размер на сектора за роботи за грижа за възрастни в Китай ще надхвърли 10 милиарда юана

На 26 май Китайският център за тестване на софтуер публикува „Изследване на еволюцията и бъдещите тенденции в индустрията за интелигентни роботи за грижи за възрастни хора".

Докладът показва, че индустрията за роботи за грижи за възрастни хора в Китай е в критичен период на преход от „технологична проверка" към „мащабно приложение". Адаптивността на технологията към сложни сценарии за грижа за възрастни хора обаче остава основното предизвикателство. Прогнозира се, че размерът на пазара на роботи за грижи за възрастни хора в Китай ще надхвърли 10 милиарда юана тази година.