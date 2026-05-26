КМГ: Си Дзинпин проведе разговори с Александър Вучич

На 25 май китайският председател Си Дзинпин се срещна с гостуващия в Китай сръбски президент Александър Вучич.

Си Дзинпин посочи, че китайският и сръбският народ са преживели както трудности, така и триумфи, и притежават дух на упоритост и неуморимост. Двете страни трябва да засилят стратегическата свързаност, да реализират средносрочния план за действие за съвместното изграждане на инициативата „Един пояс, един път" и устойчиво да насърчават сътрудничеството в областта на транспорта и енергийната инфраструктура.

Вучич заяви, че сръбският народ няма да забрави китайската подкрепа към Сърбия в защитата на нейната независимост, суверенитет и правото ѝ да следва собствен път на развитие. Той благодари за участието на китайските предприятия в строителството на Сърбия и за техния важен принос. По думите му Китай, като голяма държава, винаги поддържа справедливостта и проявява уважение към малките страни, спазва международното право и дава пример на света.

След срещата двамата държавни глави заедно присъстваха на подписването на над 20 документа за сътрудничество в областта на политиката, търговията, икономиката и други сфери. Двете страни публикуваха „Съвместно изявление за устойчиво насърчаване на изграждането на общност на споделена съдба между Китай и Сърбия в новата ера" и „Съвместно изявление за съвместно насърчаване на реализирането на четирите глобални инициативи".