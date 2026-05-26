Седмото издание на срещата между ръководители на Китай и страните от Централна и Източна Европа беше открито на 26 май в Дзинан, провинция Шандун. Под мотото „Да вървим ръка за ръка към общото бъдеще", над 600 гости от Китай и 40 други държави се събраха в Шандун, за да обсъдят нови възможности за сътрудничество в области като дигиталната икономика, зелената енергия и модерното земеделие.
КМГ: Седмата среща на ръководители на Китай и страните от ЦИЕ беше открита днес в Шандун
Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.