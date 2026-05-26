Марк Юзан: Предстои пробив в интернационализацията на юана

Китайският юан е на прага на качествен структурен пробив на световната сцена през следващите 12 до 24 месеца, който може да заобиколи финансовата система, базирана на щатския долар. Това прогнозира пред КМГ Марк Юзан, изпълнителен директор на Комитета за преоткриване на Бретън Уудс (RBWC), в интервю за изданието Global Times. Според него нарастващата геополитическа несигурност и конфликтите в Близкия изток вече стимулират стабилен ръст в международните разплащания с китайската валута, превръщайки я в ключов стълб на новия многополюсен свят.

Според него, възходът на юана се очаква да се реализира в три критични направления. На първо място е навлизането му в ценообразуването и разплащанията при основни суровини като петрол, втечнен природен газ и метали, което ще принуди страните износителки да трупат резерви в китайска валута. Вторият голям пробив е свързан с дигиталната трансгранична инфраструктура и платформата mBridge (проект за дигитални валути на централните банки), която предлага директна алтернатива на традиционната доларова банкова система. Третият фактор е разширяването на пазара на облигации в юани за чуждестранни емитенти и държавни заемополучатели, което ще осигури необходимата база за мениджърите на световните държавни резерви.

Като ключов елемент в тази нова финансова архитектура Юзан посочва Китайската система за трансгранични междубанкови плащания (CIPS). Макар в момента тя да служи основно за намаляване на разходите при търговски разплащания и като резервен вариант при ограничен достъп до SWIFT, системата има потенциал да се развива към споделено международно управление. За целта тя трябва да разшири свързаността си отвъд институциите, пряко свързани с Пекин, и да постигне пълна съвместимост с други регионални платежни мрежи, посочва Юзан.

В интервюто си той също споделя, че въпреки сериозните структурни предизвикателства пред Пекин, като преструктурирането на имотния сектор, по-слабото вътрешно търсене и демографските трудности, дългосрочният потенциал на страната остава стабилен. Според него дългосрочната индустриална политика в сектори като слънчевата енергия, батериите и електромобилите, съчетана с масовото внедряване на изкуствения интелект и високия процент на вътрешни спестявания, ще продължи да увеличава тежестта на Китай в световната икономика.