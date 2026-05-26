Енергийният капацитет на Китай доближи 4 млрд. киловата

Снимка: Китайска медийна група

Общата инсталирана мощност за производство на електроенергия в Китай достигна 3,99 милиарда киловата в края на април, отчитайки ръст от 14,2% на годишна база. Това съобщиха от Националната енергийна администрация пред КМГ.

Основен двигател на този растеж остава секторът на възобновяемите енергийни източници. За периода от януари до април капацитетът на соларната енергия е отбелязал скок от 26,2% спрямо същия период на миналата година, достигайки 1,25 милиарда киловата. Сериозен ръст отчита и вятърната енергетика, чиито инсталирани мощности са се увеличили с 22% до 660 милиона киловата.

Паралелно с разширяването на производствените мощности, в Китай се наблюдава и засилено потребление. През първите четири месеца на годината общото количество консумирана електроенергия в страната е надхвърлило 3,33 трилиона киловатчаса, което представлява увеличение от 5,4% на годишна база.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

