„Из Китай с Павел“ ни отвежда в красивия Сидзан (Видео)

Каквото и да се каже за Сидзан (Тибет) все ще бъде малко, защото това е една от най-непознатите и очарователни земи на света. Толкова много е изговорено за него, а той всеки път пленява посетителите си, които остават без дъх от всичко, което виждат тук, съобщава КМГ.

В днешния епизод на „Из Китай с Павел" ще видим Сидзанският автономен регион, който е създаден преди 60 години. Брутният му регионален продукт през 2024 г. достига над 276 милиарда юана, което е повече от 150 пъти от този през 1965 г., а темпът на растеж на основните икономически показатели е на едно от челните места в Китай в продължение на много последователни години. Тези цифри са видни на всяка крачка в Лхаса, главният град на региона. Наистина градът блести, а парковете, градините и храмовете се поддържат безупречно.

Пригответе се да видим двореца Потала, най-свещения храм за местните будисти Джокханг, двореца Норбулинка, известен като летния дворец на Лхаса, Сидзанския музей и невероятно изпълнение на Сидзанска опера. Приятно гледане!