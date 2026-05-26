Близо 38 процента от възрастното население на Хърватия пуши

Хърватия е сред европейските държави с най-висок дял на пушачите, като 37,9 процента от възрастните и 38,1 процента от младите пълнолетни пушат цигари, съобщи Хърватският институт за обществено здраве в навечерието на Световния ден без тютюнев дим на 31 май, предаде агенция ХИНА.

Последните проучвания показват, че най-високият процент на тютюнопушене в Хърватия е сред хората на възраст между 25 и 34 години, от които 42,5 процента пушат.

Институтът за обществено здраве подчерта важността на по-строгите регулаторни мерки за защита на хората от излагане на никотинови продукти, по-специално чрез ограничаване на маркетинга в социалните медии и дигиталните платформи, пише БТА.

Световният ден без тютюнев дим се отбелязва всяка година на 31 май по инициатива на Световната здравна организация с цел повишаване на осведомеността относно здравните, социалните и икономическите последици от употребата на тютюн и никотин.