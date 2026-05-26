Влак удари училищен автобус на прелез в Белгия, има жертви (Снимки)

Неуточнен брой жертви взе инцидент в белгийската област Фландрия, след като влак удари тази сутрин училищен автобус на прелез при спуснати бариери, съобщиха местни медии. Според някои съобщения в автобуса е имало седем деца.
От дружеството за поддръжка на железопътната мрежа уточняват, че светлинната сигнализация също е била включена в червено за очаквано преминаване на влак преди автобусът да пресече релсите, пише БТА. Подобни инциденти в страната не са рядкост, като в повечето случаи са свързани с нарушения от страна на водачите на автомобили, сочи статистиката.
Говорител на железопътния оператор Infrabel казва, че ударът е бил изключително силен.