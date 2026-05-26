Легендарният югославски автомобил "Юго" се завръща на пазара с хибриден модел

Легендарната югославска автомобилна марка "Юго" (Yugo) се завръща на пазара почти две десетилетия след прекратяването на производството, като новият модел може да се превърне в един от най-достъпните нови автомобили в Европа, съобщават редица европейски медии, чиято информация обобщава регионалната телевизия Ен1.

Новият собственик на марката – сръбският предприемач и университетски преподавател Александър Биелич, представи допълнителни подробности за проекта по време на конференцията "SEE Automotive" в Белград, след като миналата година в Мюнхен беше показан първият дизайн на новия модел.

Според публикации в германски, австрийски и сръбски медии новият "Юго" ще бъде позициониран като достъпен хибриден автомобил с ориентировъчна цена около 12 000 евро. Германският вестник "Велт" отбелязва, че това може да го направи един от най-евтините нови автомобили на европейския пазар.

Автомобилът ще използва хибридна технология с удължаване на пробега, при която двигателят с вътрешно горене ще функционира основно като генератор за производство на електроенергия. По този начин моделът няма да зависи изцяло от зарядна инфраструктура и няма да изисква външно зареждане чрез кабел.

Според предварителните данни разходът на гориво при оптимални условия може да достигне едва 2,2 литра на 100 километра, пише БТА.

Дизайнът на новия модел е дело на сърбина Дарко Марчета от Зренянин и остава близък до концепцията, представена по-рано в Германия, отбелязва Ен1.

Очаква се първият прототип да бъде представен публично по време на специализираното изложение ЕКСПО 2027 в Белград. Засега не е известно къде ще се произвежда автомобилът. Бившият завод на "Застава" в Крагуевац, който произвеждаше колите, вече е собственост на автомобилната група "Селантис" (Stellantis).