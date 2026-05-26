Арести в Северна Гърция днес за предполагаеми злоупотреби със земеделски субсидии за над 4,5 млн. евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стойността на предполагаемите злоупотреби със земеделски субсидии, за които полицията днес извърши арести в Северна Гърция, надхвърля 4,5 милиона евро, съобщи телевизия Скай.

В рамките на полицейската операция, която започна сутринта, досега са задържани 17 души. Освен Солун разследването обхваща заподозрени и в Килкис, Серес и Атина.

Местният информационен портал thestival пише, че в Северна Гърция са установени 300 данъчни номера, потенциално свързани с незаконно получаване на субсидии.

Подобна операция беше проведена вчера и на остров Крит, където бяха задържани 20 предполагаеми членове на престъпна група, извършила измами със субсидии.

Операцията в Солун е в контекста на по-широко разследване от Европейската прокуратура, в рамките на което миналата година бяха повдигнати обвинения срещу десетки гръцки животновъди за измами при декларирането на пасища с цел получаване на милиони евро субсидии от ЕС, пише БТА. Скандалът доведе и до оставки на министри и призиви от страна на опозиционните партии за предсрочни парламентарни избори. По искане на Европейската прокуратура през април гръцкият парламент свали имунитета на 13 депутати от управляващата партия, за да бъдат разследвани.