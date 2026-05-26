САЩ и Иран обсъждат освобождаване на 24 млрд. долара замразени средства

Замразени ирански средства на стойност 24 милиарда долара трябва да бъдат освободени от САЩ съгласно потенциален меморандум за разбирателство между двете страни, съобщи агенция Тасним, цитирайки източник, близък до преговорния екип.

Иран настоява, че трябва да бъде осигурен достъп до половината от тази сума до началото на обявлението на сключването на меморандума, добави иранската новинарска агенция, цитирана от БТА.

Според Тасним посещението на главния преговарящ и председател на парламента на Иран Мохамад Багер Галибаф в Катар е имало за цел да бъде постигнато споразумение как да бъдат изпълнени исканията на Иран относно тези средства. Агенцията добави, че визитата на Галибаф „като цяло е преминалата добре" и е довела до напредък в разговорите със САЩ.