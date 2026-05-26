ЕС запазва присъствието си в Киев въпреки предупрежденията за предстоящи руски удари

ЕС ще запази присъствието си в Киев въпреки предупрежденията на Москва, че украинската столица ще бъде подложена на редовен въздушен обстрел. Това заяви говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси.

Виждаме, че Русия се опитва да всее паника и страх в Украйна, да я изолира, но посланието ни е ясно - това няма да стане, каза говорителят. Въздушните удари са всекидневие за украинците, а представителството на ЕС в Киев вече пострада при руските въздушни удари досега, добави той. Говорителят отбеляза, че всяко нападение по невоенна цел е военно престъпление. Всички извършители и замесени в нарушенията на международното право ще бъдат подведени под отговорност, каза той.

Говорителят съобщи, че днес ЕС е извикал руския шарже д'афер в Брюксел, за да му каже, че поведението на Москва е изцяло неприемливо. Той добави, че в следващите дни европейските външни министри ще заседават в Кипър и ще обсъдят отново въпроса с Украйна. По неговите думи засега не е време да се мисли за европейски представител в бъдещи мирни преговори, защото руският президент Владимир Путин още с нищо не показва желание за мир, пише БТА.