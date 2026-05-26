Бившият президент на Румъния Траян Бъсеску възстанови молдовското си гражданство

Президентът на Молдова Мая Санду обяви на официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук, че бившият държавен глава на Румъния Траян Бъсеску е възстановил молдовското си гражданство.

„Г-н президента Бъсеску подкрепя гражданите на Република Молдова с всички сили и безусловно, независимо от правителствата. Защото знае колко борба е била водена на тази земя, за да запазим нашата идентичност, румънския език и да се откъснем от съветското минало, за да продължим напред - към европейско бъдеще. Г-н Бъсеску е уважаван и чакан като брат тук, в Република Молдова", написа Мая Санду.

Тя благодари, от свое име и от името на гражданите, за приноса му за улесняване на процеса по придобиване на румънско гражданство, за насърчаването на отпускането на стипендии за младите хора и за непрестанната подкрепа към Република Молдова.

„Радвам се, че успяхме, от своя страна, да поправим несправедливостта, нанесена на г-н Бъсеску, и имам честта да му дам гражданство на Република Молдова. Г-н Бъсеску, от днес Вие сте не само наш брат, но и наш съгражданин. Чакаме Ви у дома", допълни Мая Санду.

На свой ред Траян Бъсеску благодари, също с публикация в социалната мрежа Фейсбук.

"Г-жо Президент Мая Санду, уверявам ви, че оставам предан на каузата за интеграция на Република Молдова в Европейския съюз, както и на каузата за обединение на страната и румънския народ", написа бившият президент на Румъния.

Траян Бъсеску и съпругата му Мария получиха молдовско гражданство през лятото на 2016 г. Бившият президент Игор Додон обаче подписа указ през същата година, с който отне молдовското гражданство на Траян Бъсеску. През пролетта на 2017 г. той обжалва решението в съда, като поиска указът да бъде отменен. На 10 май 2018 г. Кишиневският апелативен съд се произнесе в полза на президента Игор Додон, пише БТА.

Траян Бъсеску е един от най-видните и гласовити политически поддръжници на обединението между Румъния и Република Молдова. По време и след мандата си като президент на Румъния (2004–2014 г.) той предприема редица стъпки и изявления в тази посока, припомнят местните медии.