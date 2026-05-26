ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Туристическият поток в Гърция е нараснал с 38,3% п...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22920020 www.24chasa.bg

Русия обяви, че е установила контрол над две села в Сумска област в Украйна

1076
Руските сили са установили контрол над селата Запсиля и Рясне в Сумска област в Украйна СНИМКА: pixabay

Министерството на отбраната на Русия заяви, че руските сили са установили контрол над селата Запсиля и Рясне в Сумска област в Украйна, предаде информационната агенция Интерфакс, цитирана от Ройтерс.

Ройтерс не успя да провери тази информация чрез независими източници.

От своя страна Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отрекоха твърденията, според които руските войски са превзели село Рясне и ги определиха като част от информационно-психологическите операции на Русия, предаде Укринформ.

"Селището остава под контрола на ВСУ, а ситуацията е напълно овладяна", подчерта командването на 14-и армейски корпус.

ВСУ допълниха, че подразделенията му продължават да държат отбранителните позиции, да отблъскват настъпленията на руските войски и да нанасят значителни поражения на врага, пише БТА.

По-рано днес говорителят на украинската гранична служба Андрий Демченко заяви, че руската войска разчита все повече на малки нападателни отряди близо до пограничните райони на Сумска област, но не е успява да постигне значителен пробив или да разшири зоната си на контрол.

Руските сили са установили контрол над селата Запсиля и Рясне в Сумска област в Украйна СНИМКА: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Обучението на куче водач започва, преди да прогледне (Видео)