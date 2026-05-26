В 86-милионна Турция започна свещеният мюсюлмански празник Курбан байрам

24. В същото време се извършва и традиционното поклонение (хадж) в светите за мюсюлманите места в Саудитска Арабия.

Името на празника идва от това, че на него се колят едър и дребен рогат добитък, които се принасят в жертва като курбани. В България е познат с името Коч байрам.

Днес е денят Арефе, който по традиция предшества Курбан байрам. Мюсюлманите отдават почит на починалите си близки, като посещават гробищата. Жените месят тесто, от което се правят мекици, и ги раздават на близки и съседи, независимо от религията и вярата им.

Смисълът на този ден се обуславя и от факта, че се подготвя жертвеното животно, което на следващия ден, когато е Курбан байрам, ще бъде принесено като израз на благодарност към Всевишния. Много важно е животното – овца, коч, коза, крава, теле или камила – да бъде здраво.

От днес следобед до 29 май държавните и обществените учреждения и банките няма да работят. Затворени ще бъдат и "Капалъ чаршъ", както и някои магазинни вериги, като БИМ и А101, съобщиха от сдружението на търговските заведения.

С решение на правителството бяха добавени и почивни дни, така че ваканцията бе удължена до девет дни за служителите в държавния и обществения сектор.

Движението на автомобили по магистралите в Турция и градският транспорт в страната ще бъдат безплатни в периода 27–30 май.

Безплатно ще бъде и преминаването по „Моста на мъчениците от 15 юли" над Босфора, както и по влаковата линия Мармарай, която свързва европейския и азиатския бряг на Истанбул, предвижда указ на президента Реджеп Тайип Ердоган.

Кулминацията на Курбан байрам е коленето на едър и дребен рогат добитък, който се принася в жертва като курбан. Традицията заема важно място в исляма, понеже има смисъла на споделяне, протегната ръка за помощ, благодарност към Всевишния, опрощаване на греховете, здраве и благодат.

Месото от курбаните по традиция се дарява. То се разделя на три части – едната се запазва за семейството, втората е за роднини и приятели, а третата се дарява на бедните, независимо от тяхната религия и вяра, за да може празникът да бъде споделен.

В Истанбул са открити 12 пазара и тържища за живи животни, които са под контрола на общините и екипи на дирекциите по земеделие и гори, съобщи директорът на областната дирекция по земеделие и гори в Истанбул Суат Парълдар пред турските медии.

По думите му най-важният момент е санитарният контрол върху здравето на животните, които се превозват с камиони от далечни окръзи.

Екипи на Дирекцията по земеделие и гори в Истанбул извършват проверки на контролния пункт за транспорт на добитък на магистралата „Северна Мармара", където пристигат камионите с жертвени животни от Анадола към Истанбул и Тракия.

„Всички камиони, превозващи жертвени животни, задължително преминават през визови процедури на контролния пункт. Проверяваме ветеринарно-медицинските документи на животните, транспортните документи и данните относно тяхното местоназначение. Извършваме проверки както систематично, така и чрез документация", добави той.

Един от големите пазари за жертвени животни е в истанбулския квартал Авджълар, където под разпънати големи шатри се предлага едър и дребен рогат добитък за колене.

Според местните власти там са докарани около 2000 едри и около 3000 дребни животни.

Камери на турската държавна телевизия TRT показаха кадри как продавачи и клиенти се пазарят за цената на животните. Уговорките продължават дълго време и накрая, след като постигнат съгласие, си стискат ръцете, което също е част от ритуала.

Според редица купувачи няма голяма промяна в цените в сравнение с миналата година. Цените тази година варират между 25 000 и 35 000 турски лири (471 евро - 660 евро) за отделно животно от дребния добитък, което е незначително увеличение, заявиха пред камерите търговци и купувачи.

През последните години се разпространи практиката коленето на животните да се извършва от търговски фирми, упълномощени от клиента, които доставят месото на място.

Институции и неправителствени организации призоваха турските граждани да дарят курбаните за палестинците в Газа и други бедстващи мюсюлмански общности по света.

„Жертвено месо ще бъде доставено до 31 държави. Миналата година бяха 25, добавихме още шест държави, включително Палестина и Газа. Тази година цената за жертвени животни е определена на 17 250 турски лири за местни дарения и за Палестина и Газа, и 6350 турски лири за международни дарения. Нашите дарители ще могат да разделят тази сума на две до четири вноски, както направиха миналата година", каза председателката на Турския Червен полумесец Фатма Мерич Йълмаз на пресконференция.

Тя подчерта, че броят на хуманитарните и търговските камиони, влизащи в Газа, е силно ограничен, което причинява големи трудности, и добави: „Газа е много важна за нас. Газа не трябва да бъде забравена и чувствителността към нея трябва да продължи".

От Дирекцията по вероизповеданията (Диянет) също призоваха даренията за Курбан байрам тази година да бъдат насочени към палестинците.

Удължаването на ваканцията от 23 до 31 май зарадва туристическите агенции и хотелиерите. Големите градове като Истанбул и Анкара се поизпразниха, защото много хора заминаха към курортите.

Плътността на трафика в Истанбул е спаднала до 2 процента, съобщиха от пътната полиция.

„Всички екипи от звената на министерството са на място, за да гарантират, че гражданите, пътуващи за празника, могат да достигнат до своите близки спокойно и безопасно", заяви министърът на вътрешните работи Мустафа Чифтчи пред TRT Haber.

Както и при предишни ваканционни периоди са осигурени допълнителни полети, автобусни линии и високоскоростни влакове, съобщиха турските медии.

Анталия е начело в списъка по отношение на резервациите, а търсенето на три- и четиридневни престои в хотели с "ол инклузив" (all inclusive) е увеличено. Особено популярни са пакетите в диапазона от 40 000 до 60 000 турски лири, пише БТА.

Основният ритуал на Курбан байрам ще бъде извършен утре на разсъмване. В близо 100 000 джамии на територията на страната в определен час ще бъде отслужен традиционният молитвен ритуал намаз, в който участват само мъжете. По традиция политическите лидери също участват в ритуала на различни места.

След това започват поздравленията в семействата и между близките. Децата и младите целуват ръка на възрастните, които от своя страна им дават пари или подаръци.

Последният ден на байрама е посветен на размяна на поздравления между лидерите на политическите партии и електората.

Интригата на тазгодишния Курбан байрам е как ще протече традицията в основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП), която се разцепи между привържениците на отстранения председател Йозгюр Йозел и възстановения чрез съда бивш председател Кемал Кълъчдароглу, чиито хора бяха въведени с полиция в централата в Анкара.

Според последните съобщения в медиите Кълъчдароглу се готви на 30 май да отиде в работния си офис, за да приема поздравления.

А Йозгюр Йозел, който бе принуден от полицията със сила да напусне работния си офис, обяви, че ще бъде в родния си град Маниса сред електората.

В първия ден на Курбан байрам голяма част от магазините ще бъдат затворени, но през следващите дни се предвижда да работят нормално.

Засилен е трафикът и на граничните контролно-пропускателни пунктове по турско-българската граница заради големия брой граждани, които са отишли по родните си места в България, за да прекарат там празника, да се видят с близките си и да заколят курбаните, съобщиха от митническата администрация на Капъкуле.

В същото време властите предупредиха, че са завишени контролите за вноса на месо и месни продукти. За внос над определените количества (до 5 кг) се налагат глоби, а стоката се конфискува.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган в послание по случай Курбан байрам, излъчено от TRT Haber, подчерта, че Турция продължава да бъде „остров на стабилност" въпреки регионалните кризи.

„Скъпа моя нация, мои възлюбени братя и сестри, поздравявам ви с най-искрените си чувства, уважение и обич по случай Курбан байрам. Благодаря на Всемогъщия Бог, че ни позволи да посрещнем още един Курбан байрам в добро здраве и душевен мир. Искрено се надявам, че тези благословени дни ще донесат благоденствие на нашата страна, на нашата скъпа нация, на ислямския свят и на цялото човечество. Моля се вашите жертви, вашите молитви и вашите добри дела да бъдат приети от Бог и Той да увеличи вашите награди", заяви Ердоган.

Държавният глава посочи, че отправя най-силните си послания за солидарност от свое име и от името на турската нация към „всички мои братя и сестри, особено в Газа и други кътчета на нашата обща културна география, които посрещат този Курбан байрам с тъга и дълбока болка в сърцата си".