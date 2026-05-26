Мицотакис обяви удължаване на субсидията за дизела и нова еднократна семейна помощ

Гръцкото правителство ще удължи до края на юни субсидията за дизеловото гориво, въведена през април, за да помогне на потребителите да се справят с повишаващите се цени на енергията, свързани с конфликта в Иран, заяви във вторник премиерът Кириакос Мицотакис, цитиран от електронното издание на в. „Катимерини".

Субсидията за дизелово гориво в размер на 15 евроцента на литър на дребно ще запази цената на дизела с 30 евроцента по-ниска в сравнение с нивата от март, каза Мицотакис пред министрите по време на заседание на кабинета.

Мярката беше въведена за първи път през април, пише БТА.

„Продължаваме да подкрепяме политиките по доходите в условията на кризи и насърчаваме важни реформи, които придвижват страната ни по пътя на развитието", посочи Мицотакис, цитиран от изданието.

Той съобщи също, че правителството е взело решение и за еднократно семейно подпомагане от 150 евро за всяко дете, което ще бъде изплатено в края на юни, без да е необходимо подаване на заявление и въз основа на широки критерии за доход, обхващащи над 80% от домакинствата в страната.

„Почти един милион семейства с деца ще се възползват от тази мярка", каза още премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис.