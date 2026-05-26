Влаковете във Великобритания спират заради жегата

Докато Великобритания се сблъсква с втори пореден ден на жеги, железопътните компании бяха подложени на критики, защото обвиниха „тежките метеорологични условия" за отменени влакове. В изявленията си жп компаниите посочили, че е "твърде горещо, за да се пътува".

Прогнозира се, че днес температурите ще достигнат до рекордните 36 °C - близо двойно повече от средната температура за това време на годината, след като бяха регистрирани най-високите стойности за май, отчетени някога във Великобритания: 34,8 °C през деня и 21,3 °C през нощта.

А тази сутрин Метеорологичната служба издаде жълто предупреждение за гръмотевични бури в областта Мидландс между 15 и 22 часа местно време.

„Макар че много райони ще бъдат пощадени и ще останат горещи и слънчеви, тази следобед и вечерта са възможни изолирани гръмотевични бури. Те могат да доведат до чести мълнии, градушка, поривисти ветрове и потенциално 30 мм дъжд за по-малко от час", казва синоптик.

Експертите от Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (HSA) удължиха също така жълтата здравна тревога за голяма част от страната до четвъртък вечер, като предупредиха, че е възможно да има смъртни случаи сред възрастните хора и уязвимите групи.

"Жегата може да „повлияе на способността на работната сила ", се посочва в съобщението, като се предупреждава, че повишеното търсене на електроенергия, причинено от използването на климатици, може да доведе до претоварване на части от електропреносната мрежа.

И докато милиони хора се тълпяха в задушното метро, автобусите и влаковете тази сутрин след рекордния празничен уикенд, железопътните оператори отмениха услугите поради „тежките метеорологични условия".

Редица влакове бяха анулирани поради жегата, а вчера пътници бяха принудени да слязат от влак в Оксфордшир поради неизправна климатична система, съобщава "Дейли мейл".

Персоналът раздаде бутилки с вода, докато влакът от Лондон Мерилебон до Стурбридж Джункшън, Западен Мидландс, беше опразнен в Банбъри.

От National Rail заявиха, че железопътната мрежа може да бъде възпрепятствана от „необичайно високите" температури. Според тях прекомерната жега може да доведе до провисване на въздушните електропроводи и изкривяване на релсите, като освен това съществува риск от горски пожари в близост до релсите.

Провисналите електропроводи рискуват да бъдат повредени, ако влаковете се движат с пълна скорост. Много от по-новите електропроводи разполагат със системи за „автоматично натягане", които могат да върнат кабелите на мястото им, но по-старите трасета не са оборудвани с такива, което принуждава влаковете да намалят скоростта.

SWR съобщи, че влаковете, движещи се по мрежата ѝ, могат да бъдат отменени или закъснеят с до 30 минути до края на днешния ден, което ще засегне композициите, пътуващи от Лондон Уотърлоу до части от Съри, Хемпшир и Дорсет.

Услугите на линия „Елизабет" в столицата също са забавени поради „високи температури на релсите". Някои маршрути от Лондон Ливърпул Стрийт до Гидеа Парк, са отменени за вторник следобед поради допълнителния трафик, причинен от ограниченията на скоростта.