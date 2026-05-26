Русия твърди за открити мини на газов танкер, отплавал от Антверпен

Руските власти заявиха, че са открили две мини върху корпуса на газовия танкер "Арениус", отплавал от Антверпен и пристигнал в пристанището Уст Луга, югозападно от Санкт Петербург, предаде агенция Белга.

Според Федералната служба за сигурност (ФСС) взривните устройства са били открити при проверка на подводната част на корпуса близо до машинното отделение. Руската служба твърди, че става дума за "взривни вещества, наподобяващи магнитни морски мини", вероятно произведени в страна от НАТО.

По данни на руските власти всяка от мините е съдържала около 7 килограма взривни вещества. ФСС заяви, че е "предотвратила терористична атака".

Танкерът, плаващ под либерийски флаг, е пристигнал в Уст Луга на 20 май и е трябвало да продължи към турското пристанище Самсун, отбелязва агенция ТАСС.

Руските служби твърдят още, че капитанът на кораба е заявил при разпит, че плавателният съд е останал на котва в пристанището на Антверпен за 36 часа, "уж поради стачка на пристанищни работници".

По случая е образувано наказателно разследване. Москва настоява, че е "абсолютно изключено" мините да са били поставени на руска територия, пише БТА.