36 000 евро за ремонт на жилище в Гърция, чужденци също сред допустимите кандидати

Гърция подготвя старта на новата жилищна програма „Аз Реновирам", чрез която собствениците на стари жилища ще могат да получат субсидия до 36 000 евро за ремонт и обновяване на имоти.

Програмата е с бюджет от 500 милиона евро и има за цел да върне на пазара хиляди затворени апартаменти и къщи, които в момента остават необитаеми заради високи разходи за ремонт, наследствени проблеми, дългове или липса на интерес от страна на собствениците.

Според гръцките власти инициативата трябва да помогне за ограничаване на рязкото поскъпване на наемите и сериозния недостиг на свободни жилища, особено в големите градове и туристическите райони.

Програмата ще обхваща жилища до 120 квадратни метра с разрешение за строеж, издадено преди 31 декември 1990 година. Допустими ще бъдат както необитаеми имоти, които ще бъдат отдадени под дългосрочен наем, така и жилища, използвани като основен дом от собствениците.

Финансирането ще покрива между 80% и 90% от допустимите разходи, като за определени категории – многодетни семейства, хора с увреждания и жители на планински и островни райони – е предвидено допълнително увеличение на помощта.

Сред основните дейности, които ще бъдат финансирани по новата програма „Аз Реновирам" в Гърция, попадат електро- и ВиК ремонти, обновяване на бани и кухни, боядисване, подмяна на настилки, както и цялостно възстановяване на щети и ремонти, необходими за повторното обитаване на жилищата.

Програмата ще допуска и ограничени енергийни подобрения, сред които подмяна на дограма и монтаж на слънчев бойлер, без да се изискват мащабни и скъпи енергийни интервенции, както при предишни схеми за саниране.

Очаква се процесът по кандидатстване да започне поетапно чрез платформата gov.gr. В първия етап ще се извършва проверка на условията за допустимост, а след това ще бъде отворено подаването на окончателните заявления за финансиране.

Чрез програмата гръцките власти се надяват да върнат на пазара хиляди необитаеми жилища и да ограничат недостига на достъпни имоти под наем в страната.

Български собственици на имоти също ще могат да кандидатстват, ако отговарят на определените условия.

За участие жилището трябва да се намира на територията на Гърция, собственикът да притежава законни документи за имота и да разполага с гръцки данъчен номер.

Допустими ще бъдат имоти, които се използват като основно жилище или ще бъдат отдадени дългосрочно под наем след ремонта.

Очаква се програмата да бъде отворена както за гръцки граждани, така и за граждани на Европейския съюз, постоянно пребиваващи чужденци и чуждестранни собственици, които имат декларирани имоти в гръцката данъчна система.

Окончателните условия и подробностите по кандидатстването ще бъдат публикувани официално чрез платформата gov.gr, където ще бъдат уточнени и всички изисквания към чуждестранните кандидати.