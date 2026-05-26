Туристическият поток в Гърция е нараснал с 38,3% през първото тримесечие

Туристическият сектор в Гърция отбелязва силен ръст през първото тримесечие на годината, показват данни на Банка на Гърция. Според официалната статистика входящият туристически поток е нараснал с 38,3% в сравнение със същия период на предходната година.

За периода януари - март страната е била посетена от около 2,5 милиона чуждестранни туристи, докато година по-рано броят им е бил приблизително 1,8 милиона.

Приходите от международен туризъм също бележат сериозно увеличение, достигайки близо 1 милиард евро, което представлява ръст от над 28% на годишна база.

Най-сериозно увеличение на туристическите посещения в Гърция през първото тримесечие е отчетено при туристите от Германия, където ръстът надхвърля 45%. Значително увеличение има и при посетителите от Великобритания – около 40%, както и от Франция – над 30%.

Силен остава и потокът от туристи от балканските държави, при които увеличението варира между 20% и 35% в зависимост от пазара.

Според анализа на Банка на Гърция ръстът се дължи на ранния старт на туристическия сезон, увеличения брой международни полети, силното търсене на почивки в Средиземноморието и развитието на целогодишния туризъм.

Особено активен остава автомобилният туризъм към Северна Гърция, където хиляди посетители от съседни държави пристигат за кратки почивки и уикенд пътувания.

Очакванията на туристическия сектор са през летните месеци страната да подобри рекордите от миналата година, като резервациите за популярните острови и морски курорти вече показват много висока заетост.