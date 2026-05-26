Руски фирми готови да купят оръжие за защита срещу украински дронове

Руските компании са готови да финансират купуването на оръжие, за да защитят своите заводи от украински атаки с дронове, заяви Александър Шохин, председател на Руския съюз на индустриалците и предприемачите (РСИП), най-влиятелното бизнес лоби в страната, по време на среща с президента Владимир Путин, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Шохин отбеляза, че компаниите се нуждаят "не само от леко оръжие с калибър 7,62, но и от по-тежко, включително различни системи за електронна война, лазерни инсталации и с други калибри."

Според него компаниите са готови да участват във финансирането на подобни мерки за защита на предприятията от атаки, предаде ТАСС.

"Освен това бизнесът е готов да финансира цялата тази работа, но е необходим някакъв механизъм с ясни схеми на финансиране", каза Шохин и допълни, че това може да бъде някакъв фонд, или друго целево финансиране.

РСИП определи като проблем прехвърлянето на резервисти, които са привлечени за защита на предприятията от терористични атаки, от охраната на един обект към друг, отбеляза Шохин на срещата с Путин.