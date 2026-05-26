Иран обяви цената си за спиране на войната със САЩ

Искат от Тръмп 24 млрд. долара от замразените средства незабавно при подписване на меморандум

Водещите преговарящи от иранския режим искат от Доналд Тръмп да отпусне 24 милиарда долара от замразените средства, за да се сложи край на войната, след като президентът на САЩ нанесе нови удари срещу Техеран.

Според държавните медии иранските преговарящи са отправили това искане по време на среща с официални лица в Катар в понеделник.

Иран иска поне половината от средствата да бъдат незабавно предоставени при подписването на меморандум за разбирателство със САЩ. Остатъкът трябва да бъде преведен в рамките на два месеца.

Това се случва, след като в понеделник САЩ нанесоха поредица от удари в южната част на Иран, насочени срещу ракетни бази на режима и кораби, които според CENTCOM са се опитвали да поставят мини в Ормузкия проток.

В отговор режимът се хвали, че е свалил американски дрон и е открил огън по стелт изтребител F-35, принуждавайки го да напусне иранското въздушно пространство.

Иранската революционна гвардия публикува изявление, в което твърди, че американски дрон MQ-9 е бил свален над Персийския залив.

Според съобщенията, друг модерен дрон е бил принуден да се оттегли, заедно с американски изтребител F-35, след като е бил обстрелян от противовъздушната отбрана на режима.

Режимът също така публикува изявление, в което предупреди, че всяко нарушение на примирието от страна на американските въоръжени сили или техните съюзници ще доведе до „решителни" ответни мерки от страна на Техеран.

Председателят на иранския парламент Мохамад Калибаф отпътува за Катар, за да постигне споразумение относно механизъм за изпълнение на това искане.

След американските удари в понеделник Иран заяви, че САЩ са нарушили споразумението за прекратяване на огъня. В първата си официална реакция иранското външно министерство заяви, че САЩ са извършили явно нарушение на примирието в провинция Хормозган през последните 48 часа.

„Без съмнение Ислямската република Иран няма да остави нито един акт на агресия без отговор и няма да се поколебае ни най-малко да защити суверенитета на Иран", заяви още министерството.

Въпреки атаката, американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че споразумението остава в рамките на възможното.

Тръмп заяви, че няма да подпише споразумение с режима, освен ако той не се съгласи да се откаже от стремежа си към ядрени оръжия и да предаде запасите си от високообогатен уран.