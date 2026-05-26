Синът на основателя на „Манго" за обвинението в убийството на баща му: Сериозно и необосновано

Исак Андич Кадър: Екс/rtvenoticies

Джонатан Андич, синът на основателя на „Манго", обвинен от испанското правосъдие в убийството на баща си по време на планински преход близо до Барселона, определи обвинението като „сериозно, несправедливо и необосновано" в отворено писмо, с което Франс прес се е запознала, съобщава БТА.

„Изгради се наратив в публичното пространство въз основа на частична, извадена от контекста и изопачена визия, която създаде усещане за вина, което не отговаря на реалността. Знам, че ще са нужни време, усилия и силна ангажираност, за да се разруши тази представа", заяви той. Андич обяви също, „че напуска поста си на заместник-председател на групата „Манго", за да се посвети на защитата си.

Испански съд посочи Андич като заподозрян за смъртта на баща му, който почина през декември 2024 г., след като падна от скала на височина повече от 100 метра, докато двамата бяха на поход заедно в планините край Барселона, припомня Ройтерс.

Съдията посочва в заповедта си, че „има достатъчно доказателства, които предполагат, че смъртта може да не е била случайна" и Джонатан Андич „е изиграл активна и преднамерена роля".

Джонатан Андич беше назначен за изпълнителен вицепрезидент на холдинговата компания на „Манго" през януари 2025 г., около шест седмици след смъртта на Исак Андич.

