Урсула фон дер Лайен обвини Русия в опити за дестабилизация на Балтийския регион

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви днес във Вилнюс, че Русия стои зад скорошните нарушения на въздушните пространства с дронове в балтийските държави и се стреми да "дестабилизира демократичните общества" в Европейския съюз, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Сирени за въздушна тревога, семейства, които търсят убежище, затворени училища, спрян транспорт. Това е реалността по източната граница на Европа през 2026 г.", каза тя на пресконференция в присъствието на президентите на Литва, Латвия и Естония.

Фон дер Лайен подчерта, че според нея това "не са изолирани инциденти", а "умишлена стратегия на Русия, насочена към дестабилизиране на демократичните общества".

"Но както и на бойните полета в Украйна, Русия се проваля отново", добави председателката на Европейската комисия.