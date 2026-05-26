Соломон Паси предлага отделяне на Андора от Сан Марино за асоцииране с ЕС

Княжество Андора и Република Сан Марино да бъдат разделени в процеса на асоцииране към ЕС, за да не се спъва пътя на княжеството към получаване на достъп до единния пазар на съюза.

Това предложение направи бившият външен министър на България Соломон Паси в отворено писмо.

Заради случая на грубо нарушение на Двустранния договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (BIT) с България от страна на Сан Марино през миналата година при брутално провалената българска инвестиция за придобиването на най-старата кредитна институция на Сан Марино - тази на предприемача Асен Христов и неговата "Старком Холдинг" АД в Banca di San Marino, както и заради безпрецедентното изземване и блокиране на 15 млн. евро от сметката на българското дружество в санмаринската банка - средства, които и до ден днешен не са възстановени, редица български и европейски експерти призоваха за замразяване на асоциирането специално на Сан Марино. Като последваща мярка българската държава извади от дневния ред на заседанието на Комитета на постоянните представители на 27-те държави – членки на ЕС – Корепер, на 6 май, точката, отнасяща се до Споразумението за асоцииране на Сан Марино (и Андора) с ЕС, а българският инвеститор стартира процедура по завеждане на арбитражен иск за 150 млн. евро срещу Сан Марино в Международния център за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID) във Вашингтон.

В ново становище по казуса бившият български външен министър Соломон Паси предлага като възможно решение отделянето на Сан Марино от Андора заради нарушения междудържавен инвестиционен договор с България и обвързането на асоциирането на републиката с разрешаването на спора.

Тъкмо управляващите в Сан Марино се тези, които бързат най-много да се асоциират с ЕС. Това трябва да стане моментално след подпис от страна на ЕС и само с гласуване и ратификация в местния санмарински парламент (сенат). В Андора вътрешната процедура е доста по-тежка - дори след подпис и зелена светлина от ЕС, асоциирането на малкото княжество първо ще трябва да бъде одобрено от национален референдум и последваща ратификация от парламента.

"Тъй като гореспоменатият случай е показателен за неспазване на основните изисквания за защита на инвестициите и произволни действия, е спорно дали регулаторната рамка в Сан Марино е съвместима със стандартите на ЕС .

Освен това, предвид значителния интерес на партньори от Франция, Италия и Испания за бързо завършване на процеса, би било жалко, ако подписването и ратифицирането на Споразумението за асоцииране се забавят поради нерешени случаи", пише в своя анализ на проблема Соломон Паси.

Въпреки че на този етап не препоръчвам радикален подход, властите в Сан Марино биха могли да предвидят обезщетение за щетите, понесени от българския инвеститор, пише още бившият външен министър на България.