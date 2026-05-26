Тайна съпротива начело с руски дезертьор зове за преврат срещу Путин (Обзор)

"Черен пламък" на бившия банкер Игор Волобуев иска да срине "цялата империя"

Тайна съпротива, оглавена от руски дезертьор, излезе на светло с призив за насилствено сваляне на президента Владимир Путин, съобщи “Дейли Мейл”

Групата, известна като “Черен пламък”, твърди, че в момента изгражда тайна мрежа срещу режима в Русия, която е съставена от “експерти от средната класа”, бизнесмени, антивоенни активисти, както и бойци с военен опит.

Сега стана ясно, че публичният представител на “Черен пламък” е Игор Волобуев - бивш банкер, който дезертира в Украйна след началото на войната през 2022 г. Преди инвазията обаче Волобуев е тясно свързан с Кремъл, тъй като

заемаше поста вицепрезидент на руската Газпромбанк

Наред с това той беше и дългогодишен говорител на “Газпром”.

Малко след началото на войната роденият в Украйна Волобуев става част от доброволческия легион “Свобода за Русия”. Бойната единица е съставена от руски доброволци и е призната от украинската армия. Заради действията си Волобуев е обявен за издирване от Русия и е определен за чуждестранен агент. В същото време той е носител на престижния украински медал “Златен кръст”, връчен му от името на президента Володимир Зеленски.

Волобуев е убеден, че в Русия настъпват промени. Твърди, че елитните кръгове на руския президент вече губят вяра в него. “Хората около Путин разбират нещо много просто - Акила отдавна е пропуснал целта”, отбеляза дезертьорът, сравнявайки Путин със застаряващия лидер на вълците от класиката “Книга за джунглата” на Ръдиард Киплинг. Според Волобуев всички виждат, че Путин “вече не може да постигне нито една цел”.

В манифеста си “Черен пламък” открито призовава към въоръжена съпротива срещу Кремъл: “Терорът на Путин уби вярата ни в диалога”. От групата са категорични, че при диктатура правосъдието е принудено да застане на страната на коктейлите “Молотов”.

Съпротивата осъжда руската инвазия в Украйна като “нашия срам и престъпление” и твърди, че отстраняването на Путин само по себе си не е достатъчно. “Цялата империя - най-голямото проклятие на Русия, трябва да се срине”, пише в манифеста.

Макар да има малко присъствие в социалните мрежи - около 3000 последователи в телеграм и около 1500 - в X, “Черен пламък” твърди, че вече има влиятелни членове, внедрени из цяла Русия, включително в “Газпром”. Волобуев е категоричен, че групата не е капан на службите за сигурност или някакъв проект на Кремъл: “Получих убедителни доказателства, че това движение е наистина мощно”.

Бившият банкер твърди, че сред членовете има инженери, IT специалисти, адвокати, предприемачи и руснаци с украински произход, които се опълчват на войната. И отбеляза, че някои участници имали достъп до “различни офиси в Русия, включително и до тези на властта”. Волобуев уточни, че дори и името “Черен пламък” е свързано със саботаж. “Част от основната им цел е унищожаването на нефтената промишленост като жизнената сила на Русия”, обясни той. Наред с това

Украйна си сътрудничи с групировката

за почти ежедневното нанасяне на удари по ключови нефтени обекти.

Волобуев осмя Путин за скорошното му посещение в Китай, определяйки като отслабен и зависим от Си Цзинпин. “Той просто отлетя при Си Цзинпин, за да се поклони пред него, защото Си го повика. Там го унижиха и той се върна”, смята Волобуев. Той изтъкна неуспеха да се финализира дълго отлаганата сделка за газопровода “Силата на Сибир 2”, която Пекин неколкократно е забавял с изисквания за изгодни цени и условия.

Волобуев разкритикува и военната машина на Путин, която по думите му изтощава Русия политически, икономически и психологически: “Хората са отегчени от Путин. Той ги погубва в огъня на войната”. Бившият банкер подчерта ужаса, който предизвикват щурмовите части на Путин, използвани като “пушечно месо”, на които е станал свидетел на фронта от украинска страна. “Те са изпращани на мисии без връщане”, посочва той.

Ако наистина щурмовите отряди се “топят” на фронта, то не е изненада, че Путин обяви опрощаване на дълговете за новопостъпилите в армията и техните семейства. Това е поредната мярка, която служи за стимул на руснаци да отидат на фронта. Според новия указ тези, които са подписали договор с руското министерство на отбраната след 1 май, могат да бъдат освободени от задължения до 10 млн. рубли (120 хил. евро), ако преди това срещу тях е имало започнато производство за събиране на дългове.

В същото време Русия, която напоследък засили ударите по Украйна, призова всички чуждестранни граждани и дипломати да напуснат Киев, заплашвайки да удари отново. САЩ и ЕС обаче отказаха. Американският държавен секретар Марко Рубио казал на руския си колега Сергей Лавров по телефона, че войната просто трябва да приключи. Посланичката на ЕС в Киев Катарина Матернова отбеляза: “Русия пак заплашва дипломати и чужденци, призовавайки ни да напуснем Киев, но ние няма да си тръгнем!”.