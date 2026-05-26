Антонио Гутериш изрази тревога от руските заплахи срещу Киев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви днес, че е "дълбоко загрижен" от обявените от Русия планове за удари срещу украински отбранителни предприятия и центрове за вземане на решения в Киев, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Москва обяви вчера намерението си да извърши нови удари, ден след едни от най-тежките бомбардировки на украинската столица от началото на войната.

"Сега е по-важно от всякога да се избегне ескалация на конфликт, който вече нанесе опустошителни щети на цивилните и рискува да направи търсенето на мир още по-далечно", каза Гутериш пред Съвета за сигурност на ООН.

Той предупреди, че подобна ескалация би удължила страданията на хората.

Междувременно руската дипломация призова чуждестранните граждани и дипломатически представители в Киев да напуснат града преди очакваните нови руски атаки.

По-късно около 50 държави и Европейският съюз осъдиха заплахите на Москва срещу дипломатическите мисии в Киев.

"Осъждаме последните заплахи на Русия срещу дипломатически институции и посолства в Киев. Това е нещо, което не можем да търпим", заяви пред журналисти украинският представител в ООН Андрий Мелник.